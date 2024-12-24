Весь день 24 декабря, в Кишиневе будут дикие пробки: Сначала инаугурация, потом концерт — рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

8 и 9. Туда: с бул. Штефана чел Маре по ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам; обратно: с бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, А. чел Бун, М. Г. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам;