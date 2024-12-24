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Весь день 24 декабря, в Кишиневе будут дикие пробки: Сначала инаугурация, потом концерт — рассказываем, как будет ходить общественный транспорт

В центр города лучше не соваться, а объезжать его.

Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 24 декабря, с 13:00 в Кишиневе движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре, между улицами А. Пушкина и М. Г. Бэнулеску-Бодони будет приостановлено в связи с проведением праздничного концерта, посвящённого празднованию Рождества по новому стилю.

Троллейбусы и автобусы будут перенаправлены на прилегающие улицы.

ТРОЛЛЕЙБУСЫ:

1, 5, 8 и 22 будут перенаправлены на ул. Букурешть (туда и обратно);

4 по направлению к сектору Буюканы будет ездить по улице Букурешть, а к сектору Ботаника — с ул. А. Матеевича по ул. А. Пушкина и бул. Штефана чел Маре;

34 в сторону Центра будет ездить по ул. Букурешть, а в сторону Трушен — с ул. Штефана чел Маре по ул. В. Александри и Букурешть.

АВТОБУСЫ:

5. Туда: по установленному маршруту; обратно: с ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони по ул. Колумна, В. Александри, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

8 и 9. Туда: с бул. Штефана чел Маре по ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам; обратно: с бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, А. чел Бун, М. Г. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленным маршрутам;

11. Туда/обратно: с бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, А. чел Бун, М. Г. Бэнулеску-Бодони, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;

26. Туда: с бул. Штефана чел Маре по ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина и далее по установленному маршруту. Обратно: по установленному маршруту;

46. Туда: с бул. Штефана чел Маре по ул. А. Пушкина, А. чел Бун, М. Г. Бэнулеску-Бодони, Штефана чел Маре; обратно: с бул. Штефана чел Маре по ул. М. Г. Бэнулеску-Бодони, М. Когэлничану, А. Пушкина, Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

Столичная мэрия приносит гражданам извинения за причинённые неудобства.

Напомним, что из-за инаугурации МайтСанду центр Кишинева уже перекрыт во вторник, 24 декабря, с 08.00 до 14.00.