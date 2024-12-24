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Жителей Приморья призывают не покупать пиротехнику в новогодние праздники

Жителей Приморского края предупреждают об опасных мгновенно взрывающихся петардах.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Приморского края предупреждают об опасности петард типа «Корсар −1000», «Корсар −10 000» и других. Они имеют взрывоопасное и детонирующее вещества мгновенного действия и распространяются на территории страны силами спецслужб Украины, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Петарда взрывается мгновенно, как только ее зажгли. Реализовывают опасный для жизни товар на рынках и точках стихийной торговли. Не исключена и продажа товара через магазины по фальшивым документам.

Жителям Приморья настоятельно рекомендуют не покупать и не использовать любые пиротехнические огневые и иные средства во время новогодних праздников.

Напомним, недавно во Владивостоке у парня в руках взорвалась петарда. Инцидент произошел на сопке Бурачка. Молодой человек чуть было не лишился пальцев. Теперь его ждет реабилитация.

МЧС