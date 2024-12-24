Долги за мусор оставят вас без света: депутаты приняли спорный закон

Как это будет работать?
Напрямую отключать электричество за долги по мусору никто не будет. Но как только деньги на вашем счёте за электричество закончатся, свет автоматически отключится, и пополнить счёт вы сможете только после того, как оплатите долг за мусор.
Депутаты утверждают, что закон доработан «исходя из принципа интересы человека превыше всего». В их понимании это выглядит так:
Вы получите SMS-уведомление о долге за мусор.
У вас будет 5 дней на его погашение.
Если долг не будет оплачен, доступ к пополнению счёта за электричество будет ограничен.
Интересная «гарантия»
В законе прописано, что компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов, обязаны правильно рассчитывать платежи. Если будут обнаружены ошибки, которые привели к ущербу для потребителя, компания обязана возместить убытки.
Но возникает вопрос: кто и как будет следить за правильностью расчётов? И не станет ли это очередной головной болью для потребителей?
Что дальше?
Закон должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом, после чего он вступит в силу.
Критический взгляд
Этот закон больше похож на способ давления на граждан, чем на заботу об их интересах. Вместо того чтобы решать системные проблемы с оплатой и вывозом мусора, власть создаёт новые ограничения для населения.
И главное — почему граждане должны зависеть от корректности расчётов мусорных компаний? Одна ошибка в начислении — и вы сидите без света.
Кажется, что лозунг «интересы человека превыше всего» в данном случае звучит как издёвка. Как вам такой закон? Делитесь мнением в комментариях!