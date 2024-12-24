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Долги за мусор оставят вас без света: депутаты приняли спорный закон

Депутаты приняли в третьем чтении закон, который связывает оплату электричества с долгами за вывоз мусора. Теперь, если у вас есть задолженность за коммунальные отходы, вы не сможете пополнить баланс на электроэнергию.

Источник: Vaib.Uz

Как это будет работать?

Напрямую отключать электричество за долги по мусору никто не будет. Но как только деньги на вашем счёте за электричество закончатся, свет автоматически отключится, и пополнить счёт вы сможете только после того, как оплатите долг за мусор.

Депутаты утверждают, что закон доработан «исходя из принципа интересы человека превыше всего». В их понимании это выглядит так:

Вы получите SMS-уведомление о долге за мусор.

У вас будет 5 дней на его погашение.

Если долг не будет оплачен, доступ к пополнению счёта за электричество будет ограничен.

Интересная «гарантия»

В законе прописано, что компании, занимающиеся вывозом бытовых отходов, обязаны правильно рассчитывать платежи. Если будут обнаружены ошибки, которые привели к ущербу для потребителя, компания обязана возместить убытки.

Но возникает вопрос: кто и как будет следить за правильностью расчётов? И не станет ли это очередной головной болью для потребителей?

Что дальше?

Закон должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом, после чего он вступит в силу.

Критический взгляд

Этот закон больше похож на способ давления на граждан, чем на заботу об их интересах. Вместо того чтобы решать системные проблемы с оплатой и вывозом мусора, власть создаёт новые ограничения для населения.

И главное — почему граждане должны зависеть от корректности расчётов мусорных компаний? Одна ошибка в начислении — и вы сидите без света.

Кажется, что лозунг «интересы человека превыше всего» в данном случае звучит как издёвка. Как вам такой закон? Делитесь мнением в комментариях!

ЖКХ