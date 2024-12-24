Строители М-12 в Нижегородской области снова бастуют из-за невыплат

Эту информацию сообщили журналисты программы «Кстати…».
По словам рабочих, они прибыли в регион из разных уголков России для работы по вахтовой схеме. Их нанимают на период от пяти до шести месяцев, после чего увольняют, а затем принимают снова. Однако с октября месяца они не получали ни зарплаты, ни пособия по временной нетрудоспособности.
Стоит отметить, что строители в Нижегородской области уже проявляли недовольство в 2022 и 2023 годах. Перед праздниками они вновь обратили внимание на проблему с выплатами от компании «СиАрСиСи Рус». Нижегородская область не единственная, где бастуют строители М-12. К забастовке присоединились рабочие Башкирии и Татарстана.
В ситуацию вмешались Прокуратура и Гострудинспекция.