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Строители М-12 в Нижегородской области снова бастуют из-за невыплат

Работники, занятые на строительстве трассы М-12 в Бутурлинском районе, начали забастовку из-за задолженности по заработной плате.

Эту информацию сообщили журналисты программы «Кстати…».

По словам рабочих, они прибыли в регион из разных уголков России для работы по вахтовой схеме. Их нанимают на период от пяти до шести месяцев, после чего увольняют, а затем принимают снова. Однако с октября месяца они не получали ни зарплаты, ни пособия по временной нетрудоспособности.

Стоит отметить, что строители в Нижегородской области уже проявляли недовольство в 2022 и 2023 годах. Перед праздниками они вновь обратили внимание на проблему с выплатами от компании «СиАрСиСи Рус». Нижегородская область не единственная, где бастуют строители М-12. К забастовке присоединились рабочие Башкирии и Татарстана.

В ситуацию вмешались Прокуратура и Гострудинспекция.