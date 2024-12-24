Строители М-12 в Нижегородской области снова бастуют из-за невыплат

По словам рабочих, они прибыли в регион из разных уголков России для работы по вахтовой схеме. Их нанимают на период от пяти до шести месяцев, после чего увольняют, а затем принимают снова. Однако с октября месяца они не получали ни зарплаты, ни пособия по временной нетрудоспособности.