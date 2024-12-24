Что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря

В Беларуси католики и протестанты 25 декабря 2024 года празднуют один из главных праздников — Рождество Христово.
Рождество, история.
В Библии сказано, что за девять месяцев до рождения Иисуса Христа, Деве Марии явился архангел с благой вестью. Она касалась того, что Дева Мария родит младенца, который окажется Сыном Всевышнего. Самым важным в христианстве является непорочное зачатие Девы Марии.
Младенец родился в Вифлееме рядом со стойлом. Новорожденного Христа положили в кормушку для скота. Сразу же после его рождения на небе зажглась Вифлеемская звезда. На ее яркий свет начали следовать волхвы, чтобы поклониться младенцу. С собой они принесли дары. Речь идет про золото, смирну, ладан.
Рождество, традиции.
Одной из главных рождественских традиций является традиция трех литургий. Так, Рождество празднуется трижды. Речь идет про мессу в ночное время, на заре, а также дневную мессу. Кроме того, в ночь с 24 на 25 декабря принято ходить в костел.
Рождество является семейным праздником. На праздничный стол принято ставить 12 блюд по числу апостолов Христа. А еще стол оформляют зажженными свечами. Считается, что свечи могут защитить от темных сил.
Рождество, что нельзя делать.
Под запретом как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. Не следует заниматься рукоделием. Запрещено ругаться, провоцировать ссоры с близкими людьми. Также не рекомендуется носить одежду темных цветов. Кроме того, в праздник нельзя гадать. А еще старались не выносить мусор. Считалось, что можно из дома вынести удачу.
Рождество, что можно делать.
Праздник Рождества принято отмечать в кругу близких людей. На праздничный стол ставят 12 блюд по числу апостолов. Также на стол ставят зажженные свечи. А еще на праздник дарят друг другу подарки.
Рождество, народные приметы.
Согласно приметам, метель предвещает раннюю весну. Потепление 25 декабря говорит о том, что весна окажется холодной. Солнечный день предупреждает про холодную зиму, но жаркое лето.
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