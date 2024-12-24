Что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря

Под запретом как тяжелый физический труд, так и бытовые дела. Не следует заниматься рукоделием. Запрещено ругаться, провоцировать ссоры с близкими людьми. Также не рекомендуется носить одежду темных цветов. Кроме того, в праздник нельзя гадать. А еще старались не выносить мусор. Считалось, что можно из дома вынести удачу.