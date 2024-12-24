На юго-западе Москвы привели в порядок Соловьиный пруд

Специалисты комплекса городского хозяйства провели реабилитацию Соловьиного пруда на юго-западе столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Водоем, расположенный в зоне сложившейся жилой застройки, находился в неудовлетворительном состоянии: на дне образовались иловые отложения, которые провоцировали цветение акватории в теплое время года, береговая полоса имела локальные разрушения. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда. В данный момент наполняем пруд водой», — отметил Петр Бирюков.
В рамках проекта водоем очистили от ила, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато.
Во время работ удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении — 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую весной высадят водные растения. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд.
Специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.