На юго-западе Москвы привели в порядок Соловьиный пруд

Во время работ удалили иловые отложения, благодаря чему удалось увеличить максимальную глубину. После этого восстановили и укрепили береговую полосу на всем ее протяжении — 450 метров. Она осталась откосной, берега отсыпали гравием и щебнем. Завершающим этапом стало создание зоны биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которую весной высадят водные растения. Дополнительно были отремонтированы деревянные настилы и мост через пруд.