МИД РФ: с затонувшего в Средиземном море судна Ursa Major пропали два человека

Как отмечает Maritime Exeсutive, на сделанных ранее кадрах видно, что Ursa Major перевозил «два больших гусеничных крана в качестве палубного груза». В западном разведсообществе предположили, что оборудование могли передать для вывоза российской тяжелой техники из сирийского Тартуса, однако заявленным пунктом назначения сухогруза значился Владивосток, а капитан судна заявил La Verdad, что на момент крушения ~на борту находились только пустые контейнеры~.