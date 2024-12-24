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В Хабаровском крае откроется пограничный пункт пропуска Покровка — Жаохэ с 25 декабря

В среду, 25 декабря, состоится заседание координационного совета, на котором будет принято решение о возобновлении работы пункта пропуска через реку Уссури между китайским городом Жаохэ и российским городом Покровка в Бикинском районе Хабаровского края.

Как сообщил начальник Хабаровской таможни Дмитрий Ковалев, туристы смогут пересекать границу 30 декабря, 3, 6 и 8 января 2025 года. Пункт пропуска был закрыт 11 ноября из-за ледостава на реке Уссури. После того как река замёрзла, началось строительство временного понтонного моста.

таможня