Дончан приглашают стать донорами

В воскресенье, 29 декабря, областная станция переливания крови ждет доноров. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.
Жители Ростовской области смогут поделиться самым ценным — кровью — с 8:30 до 13:00 по адресу: Ростов-на-Дону, улица Ченцова, 71/63Б.
— Компоненты донорской крови ежедневно необходимы для оказания помощи пациентам с заболеваниями крови, пострадавшим в авариях, получившим тяжелые травмы, ожоги, потерявшим много крови в результате несчастных случаев, пациентам, нуждающимися в оперативных вмешательствах, в том числе некоторым роженицам и новорожденным детям, — отмечает министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.
При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области и СНИЛС.