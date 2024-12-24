Дончан приглашают стать донорами

— Компоненты донорской крови ежедневно необходимы для оказания помощи пациентам с заболеваниями крови, пострадавшим в авариях, получившим тяжелые травмы, ожоги, потерявшим много крови в результате несчастных случаев, пациентам, нуждающимися в оперативных вмешательствах, в том числе некоторым роженицам и новорожденным детям, — отмечает министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.