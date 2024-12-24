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Дончан приглашают стать донорами

Компоненты донорской крови необходимы ежедневно.

Источник: официальный портал правительства Ростовской области

В воскресенье, 29 декабря, областная станция переливания крови ждет доноров. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Жители Ростовской области смогут поделиться самым ценным — кровью — с 8:30 до 13:00 по адресу: Ростов-на-Дону, улица Ченцова, 71/63Б.

— Компоненты донорской крови ежедневно необходимы для оказания помощи пациентам с заболеваниями крови, пострадавшим в авариях, получившим тяжелые травмы, ожоги, потерявшим много крови в результате несчастных случаев, пациентам, нуждающимися в оперативных вмешательствах, в том числе некоторым роженицам и новорожденным детям, — отмечает министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области и СНИЛС.

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