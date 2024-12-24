В Хабаровском театре драмы запела Джейн Эйр

Такая постановка оказалась неожиданной для хабаровских зрителей. Необычным стал и материал, который лег в ее основу, — роман Шарлотты Бронте «Джейн Эйр».
Девочка-сирота Джейн с малых лет столкнулась с несправедливостью. Ее не баловали нежностью и лаской, обвиняли в том, чего она не делала. Лишь повзрослев, она получает шанс на счастье, но и тогда оно не достается ей легко.
— Это классический английский «роман воспитания», — отметил режиссер мюзикла Максим Кальсин.
Представить героев этого произведения поющими и танцующими довольно сложно. Но на сцене Хабаровского краевого театра драмы они получают эти таланты. И такое решение оказывается настолько удачным, что трехчасовую постановку под названием «Джейн Эйр. На краю бездны» зритель смотрит буквально на одном дыхании.
Особенным спектакль сделало и то, что вместе со взрослыми опытными артистами на сцену вышли совсем юные актеры — воспитанники творческой школы «Шкатулка» при многопрофильном лицее (руководитель Юлия Рамазанова) и других городских студий.
И маленькие, и взрослые артисты еще летом прошли кастинги. Надо было отобрать тех, кто действительно готов сам исполнить сложные вокальные и хореографические партии. А после началась подготовка.
Как рассказали в театре, работа со школьниками наложила свой отпечаток. Иногда их даже приходилось освобождать от занятий, чтобы они смогли участвовать в репетициях. Особенно в последнюю неделю, когда прогоны шли практически ежедневно. На премьере стало ясно — все не зря. Ведь маленькие актрисы играли очень проникновенно, наравне со взрослыми коллегами.
В этом спектакле зрители смогут найти все: слезы и переживания, смех и радость… И, конечно же, любовь. Ведь, как поется в одной из песен, которые исполнили герои мюзикла, «мир создан для любви»!