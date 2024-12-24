Нижегородец Артём Сучков сыграл главную роль в сериале «Успешный»

«Возвращение к настройкам моего персонажа из сериала “Успешный” происходило с удовольствием — за просмотром первой части, а также прочтением и разбором сценария второго сезона. Новый сезон начинается практически встык с первым, и, на мой взгляд, у моего героя только пришло осознание того, что он натворил. Но обойдемся без спойлеров!» — поделился Артём Сучков.