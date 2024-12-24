Нижегородец Артём Сучков сыграл главную роль в сериале «Успешный»

Актёр из Нижнего Новгорода Артём Сучков сыграл главную роль в сериале «Успешный», премьера которого состоится 1 января.
В первом сезоне «Успешного», который был очень тепло принят зрителями, коуч Саша, который тратил все свои деньги на сомнительные авантюры и не переставал верить в скорое обогащение, заразил своим жизнелюбием и верой в безоговорочный успех миллионера Калугина, глубоко несчастного человека. Но пока Калугин учился простой радости жизни, Саша становился монстром, одержимым деньгами и темной стороной успеха.
Во втором сезоне сериала про обратную сторону «успеха» продолжается история коуча Саши, которого и играет Артём Сучков. В новом сезоне персонажи Артёма Сучкова, Ольги Медынич и Владимира Сычёва попали в любовный треугольник, в котором, несмотря на название, мало настоящей искренности. Саша думает только о деньгах, Элла — о мести, а мысли Калугина — одна из больших загадок сезона.
«Возвращение к настройкам моего персонажа из сериала “Успешный” происходило с удовольствием — за просмотром первой части, а также прочтением и разбором сценария второго сезона. Новый сезон начинается практически встык с первым, и, на мой взгляд, у моего героя только пришло осознание того, что он натворил. Но обойдемся без спойлеров!» — поделился Артём Сучков.
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