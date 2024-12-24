В Волгограде открылся парк альпак

Еще одно мероприятие могут добавить волгоградцы в свой список планов на каникулы: пообниматься с мягкими, пушистыми, идущими на контакт животными. В ЦПКиО Волгограда открылся экопарк, в котором живут альпаки, ламы, 22 кролика и даже камерунские козочки. За несколько дней пребывания в Волгограде они уже адаптировались к местному климату и обжились в новом доме, теперь готовы общаться с волгоградцами.