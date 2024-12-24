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В Волгограде открылся парк альпак

В ЦПКиО Волгограда поселились альпаки, ламы, кролики и камерунские козочки.

Источник: ЦПКиО

Еще одно мероприятие могут добавить волгоградцы в свой список планов на каникулы: пообниматься с мягкими, пушистыми, идущими на контакт животными. В ЦПКиО Волгограда открылся экопарк, в котором живут альпаки, ламы, 22 кролика и даже камерунские козочки. За несколько дней пребывания в Волгограде они уже адаптировались к местному климату и обжились в новом доме, теперь готовы общаться с волгоградцами.

Найти живой уголок не сложно — ориентируйтесь на канатный парк. Кормить животных разрешают, но только тем кормом, который продается в самом экопарке. За рацион питания отвечает компания, которая привезла милых зверей в Волгоград. Для комфорта посетителей на территории обустроили пешеходные дорожки, качели, кресла для отдыха, для красоты повесили фонарики. Правда, погладить козочек — удовольствие недешевое.

ГРАФИК РАБОТЫ, СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ В ПАРК АЛЬПАК В ЦПКИО ВОЛГОГРАДА.

Цена входного билета:

— взрослый — 1000 рублей;

— детский — 800 рублей.

Стоимость корма: 200 рублей за стаканчик моркови.

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00.

туризм и отдых