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Мэр Уфы поручил организовать площадки для запуска фейерверков

В настоящее время в городе функционирует лишь одна площадка — в Дёмском районе.

В Уфе планируется создание новых площадок для запуска фейерверков. Их нельзя устраивать у жилых домов с связи с особым противопожарным режимом, напомнил на оперативном совещании в мэрии начотдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Башкирии Айнур Акчурин.

Он отметил, что в настоящее время в городе функционирует лишь одна специальная площадка для фейерверков (в Дёмском районе). При этом в Уфе насчитывается 36 точек продаж пиротехники. Ратмир Мавлиев обратил внимание на существующий дисбаланс.

«Сами себе в ногу стреляем, создаем условия, чтобы были проблемы», — отметил мэр.

Глава администрации г. Уфы поручил донести до глав районов информацию о разрешенных и запрещенных местах для запуска фейерверков и обеспечить публикацию этих данных в социальных сетях.

туризм и отдых