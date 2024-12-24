Мэр Уфы поручил организовать площадки для запуска фейерверков

Он отметил, что в настоящее время в городе функционирует лишь одна специальная площадка для фейерверков (в Дёмском районе). При этом в Уфе насчитывается 36 точек продаж пиротехники. Ратмир Мавлиев обратил внимание на существующий дисбаланс.