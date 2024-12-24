Мэр Уфы поручил организовать площадки для запуска фейерверков

В Уфе планируется создание новых площадок для запуска фейерверков. Их нельзя устраивать у жилых домов с связи с особым противопожарным режимом, напомнил на оперативном совещании в мэрии начотдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Башкирии Айнур Акчурин.
Он отметил, что в настоящее время в городе функционирует лишь одна специальная площадка для фейерверков (в Дёмском районе). При этом в Уфе насчитывается 36 точек продаж пиротехники. Ратмир Мавлиев обратил внимание на существующий дисбаланс.
«Сами себе в ногу стреляем, создаем условия, чтобы были проблемы», — отметил мэр.
Глава администрации г. Уфы поручил донести до глав районов информацию о разрешенных и запрещенных местах для запуска фейерверков и обеспечить публикацию этих данных в социальных сетях.