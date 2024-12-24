Минские Деды Морозы и Снегурочки соберутся 24 декабря

Она отметила, что новогодний марафон набирает обороты: многие мероприятия прошли, еще ряд запланирован.
«Уже сегодня пройдет форум Дедов Морозов в 15:00 на площадке Верхнего города. Все районные Деды Морозы и Снегурочки соберутся в одном месте. Будет дан мощный старт всем крупным мероприятиям районов», — сказала Силич.
Он добавила, что все желающие смогут познакомиться со своим районным Дедом Морозом и Снегурочкой и получить праздничное настроение.
Кроме того, с 25 декабря на площадке возле Дворца спорта продолжит работу ярмарка, начнутся рождественские и новогодние гулянья. На площадке Верхнего города в 17:30 и 20:30 запланировано представление «Новый год в стране игрушек» для детей разного возраста. Его можно будет посмотреть каждый день по 2 января.
А с 25 декабря по 7 января в 19:00 на площадке у Дворца спорта покажут новогоднюю сказку «Волшебник Старого города или тайна Троицкого предместья».
С 25 декабря по 2 января с 18:00 до 20:00 будет работать площадка Раковского дворика.