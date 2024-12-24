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Минские Деды Морозы и Снегурочки соберутся 24 декабря

МИНСК, 24 дек — Sputnik. Форум Дедов Морозов стартует во вторник в Минске на площадке Верхнего города, сообщила начальник отдела учреждений культуры управления культуры Минского городского исполнительного комитета Светлана Силич во время пресс-конференции.

Источник: Sputnik.by

Она отметила, что новогодний марафон набирает обороты: многие мероприятия прошли, еще ряд запланирован.

«Уже сегодня пройдет форум Дедов Морозов в 15:00 на площадке Верхнего города. Все районные Деды Морозы и Снегурочки соберутся в одном месте. Будет дан мощный старт всем крупным мероприятиям районов», — сказала Силич.

Он добавила, что все желающие смогут познакомиться со своим районным Дедом Морозом и Снегурочкой и получить праздничное настроение.

Кроме того, с 25 декабря на площадке возле Дворца спорта продолжит работу ярмарка, начнутся рождественские и новогодние гулянья. На площадке Верхнего города в 17:30 и 20:30 запланировано представление «Новый год в стране игрушек» для детей разного возраста. Его можно будет посмотреть каждый день по 2 января.

А с 25 декабря по 7 января в 19:00 на площадке у Дворца спорта покажут новогоднюю сказку «Волшебник Старого города или тайна Троицкого предместья».

С 25 декабря по 2 января с 18:00 до 20:00 будет работать площадка Раковского дворика.

туризм и отдых