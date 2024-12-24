Минские Деды Морозы и Снегурочки соберутся 24 декабря

Кроме того, с 25 декабря на площадке возле Дворца спорта продолжит работу ярмарка, начнутся рождественские и новогодние гулянья. На площадке Верхнего города в 17:30 и 20:30 запланировано представление «Новый год в стране игрушек» для детей разного возраста. Его можно будет посмотреть каждый день по 2 января.