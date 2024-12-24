Стало известно, какие парки Нижнего Новгорода подготовили программу в новогоднюю ночь

Главной площадкой праздника станет парк «Швейцария». Там новогодняя программа начнется в 23.30 и продлится до 03.00. Главные события развернутся на центральной площади парка на остановке «Медицинская». В программе — поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и новогодняя дискотека. Кроме того, в новогоднюю ночь в парке «Швейцария» можно будет покататься на коньках. Каток будет работать с 23.30 до 01.00 и с 01.30 до 0300.