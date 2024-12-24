Стало известно, какие парки Нижнего Новгорода подготовили программу в новогоднюю ночь

Главной площадкой праздника станет парк «Швейцария». Там новогодняя программа начнется в 23.30 и продлится до 03.00. Главные события развернутся на центральной площади парка на остановке «Медицинская». В программе — поздравления от Деда Мороза и Снегурочки и новогодняя дискотека. Кроме того, в новогоднюю ночь в парке «Швейцария» можно будет покататься на коньках. Каток будет работать с 23.30 до 01.00 и с 01.30 до 0300.
В Автозаводском парке новогодняя программа запланирована с 00:00 до 04:30. Там гостей ждет встреча с новогодними героями и фотозоны. В парках «Дубки» и «Светлоярский» нижегородцев и гостей города ждут в новогоднюю ночь с 00:30 до 03:30.
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Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцам напомнили о главных культурных событиях уходящего года.