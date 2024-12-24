Стало известно, из-за чего снизилась популяция лосей в древности

ТОМСК, 24 декабря. /ТАСС/. Масштабное исследование останков лосей возрастом до 50 тыс. лет провели ученые России, Белоруссия, Польши и Германии и выяснили, что в древности популяция лосей снижалась — это происходило не столько из-за изменения климата, сколько из-за действий человека. Знание об изменении популяции в древности поможет сохранять современные виды, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Результаты исследования опубликованы в журнале Science of The Total Environment.
По словам ученых Томского государственного университета (ТГУ), лось — особенное животное по своей экологии, строению, особенностям питания. Он питается зачастую вегетативными побегами кустарников, деревьев, что диктует экологическую привязанность к ландшафтам. В конце плейстоцена — начале голоцена, когда на планете был глобальный экологический кризис и вымер целый ряд животных — бизоны, мамонты, древние носороги, которые тяготели к широким открытым ландшафтам, лося, привязанного к лесам и пойменным зарослям, этот кризис обошел.
«Зарубежные ученые провели компьютерное моделирование условий окружающей среды с разбивкой на девять временных периодов. Один из наиболее интересных выводов, к которому пришли исследователи: на лосей в прошлом влияло как изменение климата, так и антропогенное давление», — сказано в сообщении.
Как объяснил ТАСС один из авторов статьи, завкафедрой палеонтологии и исторической геологии ГГФ ТГУ Андрей Шпанский, люди мигрировали с юга на север и по мере развития цивилизации вытесняли животных, вырубали леса, осушали болота, строили дороги, тем самым меняя ареал обитания лосей. Еще одним фактором снижения популяции стала охота.
Ученые отмечают, что понимание особенностей экологии вида, его реакции на различные изменения климата и окружающей среды дает возможность корректировать хозяйственную деятельность человека в целях сохранения популяций.
Влияние на лосей сейчас.
По словам ученых, сейчас большим фактором давления для лосей является массовая вырубка леса. Это приводит к оголению больших участков и также к разрыву места обитания лосей. Ареал может стать пятнистым, что очень нехорошо для вида. Такие проблемы наиболее характерны для густонаселенных стран Европы и некоторых регионов юга Западной Сибири с высокой плотностью населения.
«Сейчас давление человека на вид порой является критическим. Лось — крупное животное, очень уязвимое к хозяйственной деятельности человека: развитию сети дорог, нефте — и газопроводов и прочему. Рассечение традиционных местообитаний дорогами и путепроводами ограничивает перемещение лосей в пределах их территорий и уменьшает возможности прокорма для животных. Наряду с этим нередки случаи гибели лосей при столкновении на дорогах», — приводятся в сообщении слова Шпанского.
Для исследования ученые изучили более 650 образцов, которые находились на территории от Западной Европы до Аляски. Из России образцы были представлены в основном из Якутии, Томской и Омской областей, а также из Уральского отделения РАН. «Возраст большинства из них установили наши польские коллеги с помощью радиоуглеродного датирования. Оказалось, что самым старым экземплярам даже не 50 тыс. лет, а больше. По “молодым” лосям, жившим в последние 150 лет, большой блок информации предоставили ученые кафедры зоологии позвоночных и экологии Биологического института ТГУ», — приводятся пояснения Шпанского.