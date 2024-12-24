Стало известно, из-за чего снизилась популяция лосей в древности

Для исследования ученые изучили более 650 образцов, которые находились на территории от Западной Европы до Аляски. Из России образцы были представлены в основном из Якутии, Томской и Омской областей, а также из Уральского отделения РАН. «Возраст большинства из них установили наши польские коллеги с помощью радиоуглеродного датирования. Оказалось, что самым старым экземплярам даже не 50 тыс. лет, а больше. По “молодым” лосям, жившим в последние 150 лет, большой блок информации предоставили ученые кафедры зоологии позвоночных и экологии Биологического института ТГУ», — приводятся пояснения Шпанского.