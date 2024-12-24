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Омский «Авангард» расторг контракт с еще одним нападающим

На этот раз клуб покинул Станислав Галиев.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 24 декабря, омский «Авангард» покинул форвард Станислав Галиев. Как пояснили в пресс-службе клуба, контракт был расторгнут по взаимному соглашению сторон.

В конце июля стало известно, что Галиев будет играть за «ястребов». Тогда бывший генменеджер клуба пояснил, что такое решение не связано с травмой Ткачева.

Ранее мы писали, что «Авангард» может расторгнуть контракт в Галиевым. Игрок недостаточно хорошо показал себя на льду. В начале ноября клуб также расторг контракт с нападающим Линденом Веем.