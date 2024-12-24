Ударная волна: что такое звук и каким он бывает

Ещё одна важная характеристика звука — частота. Эта величина показывает количество повторений звуковой волны за единицу времени: то есть демонстрирует, сколько раз за отведённое время молекулы воздуха успеют отклониться от исходного положения вперёд и назад и вернуться к начальной точке. Частота измеряется в герцах и обозначается как Гц. Если в заданном промежутке времени волна повторяется дважды, частота колебаний звука (или частота сигнала) составит 2 Гц. Если в этом промежутке времени волна повторится три раза, то её частота составит 3 Гц и так далее. Частота напрямую влияет на высоту звука — чем чаще будет повторяться волна, тем выше будет сигнал.