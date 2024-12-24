В трёх районах Новосибирска ограничат парковку с 30 декабря

Также знаки появятся возле дома № 42 по улице Владимира Заровного, на улице Взлётной на участке от Ключ-Камышенского плато до дома № 22 на Ключ-Камышенском плато (только правая сторона), а также на Ключ-Камышенском плато от дома № 14, к. 3 до дома № 5а.