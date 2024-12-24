В трёх районах Новосибирска ограничат парковку с 30 декабря

В Новосибирске с 30 декабря вводятся временные ограничения парковки на нескольких улицах. Об этом во вторник, 24 декабря сообщает пресс-центр мэрии со ссылкой на решение рабочей группы по безопасности дорожного движения города.
Так, в Кировском районе парковаться будет нельзя на двух участках улицы Петухова: от дома № 95 до дома № 103 и от ул. Виктора Шевелева до дома № 6 на ул. Николая Сотникова.
На улице Сибиряков-Гвардейцев запрет вводится на участке от дома № 58А до дома № 56, к. 2 по обеим сторонам.
В Дзержинском районе нельзя будет оставлять машину на улице Гоголя вблизи дома № 206а.
А в Октябрьском районе запрет распространится на участки улицы Выборной от от дома № 115/3 до дома № 125/2, а также от дома № 122 до дома № 144.
Также знаки появятся возле дома № 42 по улице Владимира Заровного, на улице Взлётной на участке от Ключ-Камышенского плато до дома № 22 на Ключ-Камышенском плато (только правая сторона), а также на Ключ-Камышенском плато от дома № 14, к. 3 до дома № 5а.
Необходимость ограничений объясняют организацией эффективной уборки улично-дорожной сети города и обеспечением безопасности дорожного движения.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.