Воронежцам напомнили телефоны экстренных служб в преддверии Нового года

Жителям Воронежской области в преддверии новогодних праздников напомнили телефоны оперативных служб, по которым следует позвонить в случае чрезвычайной ситуации. Воронежцев призвали быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей и «забытые» предметы, а также не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра.
В случае ЧС жители региона могут обратиться:
- в группу дежурных УФСБ по телефону — 8 (473) 255 04 44;
- в дежурную часть ГУ МВД по телефону — 8 (473) 251 12 16;
- в дежурную часть ЮВ ЛУ МВД по телефону — 8 (473) 265 68 74;
- в дежурную службу УФСВНГ по телефону — 8 (473) 253 26 62;
- в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по телефонам: 8 (473) 277 99 00 и 8 (473) 269 81 68.
Ранее РИА «Воронеж» публиковало памятки о самых важных действиях во время возникновения чрезвычайных ситуаций: в случае обнаружения подозрительного предмета, при угрозе совершения террористического акта и в местах массового скопления людей.