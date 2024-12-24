Воронежцам напомнили телефоны экстренных служб в преддверии Нового года

Жителям Воронежской области в преддверии новогодних праздников напомнили телефоны оперативных служб, по которым следует позвонить в случае чрезвычайной ситуации. Воронежцев призвали быть бдительными и обращать внимание на подозрительных людей и «забытые» предметы, а также не принимать от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без присмотра.