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В Екатеринбурге на полтора месяца перекроют улицу Куйбышева

Из-за строительства подземного пешеходного перехода перекроют улицу Куйбышева.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге в 2025 году на полтора месяца перекроют улицу Куйбышева. Причиной тому послужило строительство подземного перехода. Об этом сообщает издание ЕАН со ссылкой на мэра города Алексея Орлова.

— Не исключено, что улицу придется на месяц-полтора перекрыть, потому что надо строить открытым способом. Хотели сделать проколом изначально, но у нас по сетям очень компактный город, — рассказал Алексей Орлов.

Проект является частью концепции благоустройства набережной Исети. Накануне Алексей Орлов утвердил проект планировки территории для строительства пешеходного тоннеля вдоль Исети. Работы завершат до ноября 2025 года. Стоимость оценивается в более чем 300 миллионов рублей.

Будут переустроены инженерные сети и трамвайные пути на улице Куйбышева. Переход протянется от дендропарка на 8 Марта к пространству вдоль Цирка и ледовой арене. Протяженность составит 90 метров.