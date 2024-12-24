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В Уфу с рабочим визитом прибыл Дмитрий Медведев

Заместитель Председателя Совбеза прилетел в Уфу 24 декабря.

Источник: Комсомольская правда

В Уфу прилетел заместитель Председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает пресс-служба главы Башкирии.

Известно, что на встречу Медведева в уфимском аэропорту прибыли полпред ПФО Игорь Комаров и руководитель региона Радий Хабиров.

В пресс-службе пояснили, что Медведев намерен посетить ряд социальных объектов, а также ознакомится с реализацией в Башкирии мер поддержки участников СВО и их семей.

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