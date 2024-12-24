Оклады бюджетников вырастут на 4,5% в Иркутской области в 2025

Оклады работников бюджетной сферы вырастут на 4,5% в Иркутской области с 1 января 2025. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, данное решение приняли после прямой линии губернатора Игоря Кобзева. Специалисты проверили уровень оплаты труда в данной сфере и приняли меры по недопущению его снижения.