Оклады бюджетников вырастут на 4,5% в Иркутской области в 2025

Оклады работников бюджетной сферы вырастут на 4,5% в Иркутской области с 1 января 2025. Как сообщили КП-Иркутск в правительстве региона, данное решение приняли после прямой линии губернатора Игоря Кобзева. Специалисты проверили уровень оплаты труда в данной сфере и приняли меры по недопущению его снижения.
Правительство внимательно изучило все сообщения, поступившие в ходе прямой линии. Пресс-служба правительства Иркутской области.
— Правительство внимательно изучило все сообщения, поступившие в ходе прямой линии. Жителей области интересуют отдельные моменты, связанные со структурой заработной платы, порядком выплаты и размерами ее стимулирующей части. Профильным ведомствам дано поручение детально разобраться в ситуации и усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, — прокомментировал председатель правительства Константин Зайцев.
По итогам девяти месяцев бюджетники в среднем получают 60,9 тысячи рублей. Приангарье заняло второе место по уровню оплаты труда среди регионов Сибирского федерального округа, в России — 17.
Зарплаты повышают за счет ежегодного роста минимального размера оплаты труда, с учетом квалификации работников, реализации «майских» указов президента России, индексации размеров должностных окладов и совершенствования структуры фонда оплаты труда за счет увеличения гарантированной части заработной платы.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что проектирование нового здания приемного отделения ИОКБ начнут в 2025.