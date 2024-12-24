В Омске по документам налепили 120 кг сырников из мяса

В омском управлении Россельхознадзора сообщили во вторник, 24 декабря 2024 года, о выявлении очередного нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «ВетИС Меркурий». В частности, в декабре специалисты обнаружили данные о сырниках, сырьем для которых в системе значились мясные ингредиенты.