В Омске по документам налепили 120 кг сырников из мяса

«Так, например, 12 декабря установлен факт производства ИП Гаджиевым сырников из мясного сырья. Предприятие, расположенное на улице Сибмисовская в Омске, оформило производственный ветеринарный сертификат на 120 кг замороженных творожных сырников, используя в качестве сырья исключительно мясные ингредиенты: свиную лопатку, окорок, филе индейки и другие мясные компоненты», — заявили в Управлении.
Как уточнили в ведомстве, потенциально опасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция, выработанная из сырья неизвестного происхождения, предназначалась для поставки в социальные учреждения Сургута.
По результатам мониторинга специалисты аннулировали ветеринарный документ на продукцию и приостановили доступ уполномоченного лица предприятия к системе «ВетИС» на 10 дней, также рассказали в Управлении Россельхознадзора по Омской области.