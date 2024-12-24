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В Омске по документам налепили 120 кг сырников из мяса

В омском управлении Россельхознадзора сообщили во вторник, 24 декабря 2024 года, о выявлении очередного нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «ВетИС Меркурий». В частности, в декабре специалисты обнаружили данные о сырниках, сырьем для которых в системе значились мясные ингредиенты.

Источник: SuperOmsk.ru

«Так, например, 12 декабря установлен факт производства ИП Гаджиевым сырников из мясного сырья. Предприятие, расположенное на улице Сибмисовская в Омске, оформило производственный ветеринарный сертификат на 120 кг замороженных творожных сырников, используя в качестве сырья исключительно мясные ингредиенты: свиную лопатку, окорок, филе индейки и другие мясные компоненты», — заявили в Управлении.

Как уточнили в ведомстве, потенциально опасная в ветеринарно-санитарном отношении продукция, выработанная из сырья неизвестного происхождения, предназначалась для поставки в социальные учреждения Сургута.

По результатам мониторинга специалисты аннулировали ветеринарный документ на продукцию и приостановили доступ уполномоченного лица предприятия к системе «ВетИС» на 10 дней, также рассказали в Управлении Россельхознадзора по Омской области.