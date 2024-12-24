Из Омска запустят рейсы в хорошо забытый аэропорт

Авиакомпания «Победа» запускает новые рейсы из московского аэропорта Внуково в Омск и обратно. Полеты начнутся с 15 января 2025 года и будут выполняться трижды в неделю:
Из Москвы: среда, пятница, воскресенье. Вылет в 22:30, прибытие в Омск в 04:55. Из Омска: четверг, суббота, понедельник. Вылет в 05:55, прибытие в Москву в 06:40.
Кроме того, в расписании «Победы» остаются ежедневные рейсы из московского Шереметьево: вылет из Москвы в 23:35, из Омска — в 07:05.
Расширение полетной программы по направлению Москва-Омск в январе 2025 года увеличит объем перевозок на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Интересно, что ранее такой рейс уже существовал, однако осенью 22-го года его отменили. После этого других рейсов, напрямую летающих из Омска именно во Внуково, не осталось.