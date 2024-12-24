Омич Михаил Кривошеев удостоился почетной награды «Герой Омской области»

Работник «Омсктрансмаша» Михаил Кривошеев был награжден первой в истории региона наградой «Герой Омской области». Губернатор Виталий Хоценко лично наградил мужчину.
Как отметил глава региона, награду учредили относительно недавно.
«Будем отмечать ею заслуги тех, кто прославляет наш регион и делает все ради благополучия нашей Омской области», — рассказал Виталий Хоценко.
На предприятии Кривошеев трудится уже более 40 лет. Омич представляет заводскую династию, общий стаж которой достигает более 100 лет.
«Для меня награда — огромная честь. Мы, действительно, большая династия. На заводе мы работали четыре брата и сестра. Сейчас трудятся сын и зять», — подчеркнул омич.
Однако на этом династия не заканчивается. По словам Кривошеева, его внук также хочет пойти работать на «Омсктрансмаш».