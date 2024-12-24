В Ростове-на-Дону сократили школьные уроки из-за проблем с отоплением

После порыва теплосетей и отключения отопления на Северном в Ростове-на-Дону сократят уроки для школьников. Об этом 24 декабря сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Дал поручение сократить занятия во второй смене в школах Ворошиловского района, оставшихся без тепла. Сегодня уроки будут по 30 минут, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.
По словам управленца, в детсадах сейчас поддерживается оптимальный температурный режим. Ребят должны накормить горячим обедом.
— Родителям по возможности лучше забрать малышей домой пораньше, — добавил Алексей Логвиненко.
Напомним, порыв на районной котельной произошел утром 24 декабря. После этого проблемы с отоплением коснулись 447 многоквартирных домов и 27 социальных объектов, без тепла остались почти 80 тысяч человек.
Ранее в департаменте ЖКХ и энергетики сообщили, что восстановить отопление «должны до 16 часов вечера». Известно, что прокуратура начала проверку по факту случившегося.