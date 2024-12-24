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В Ростове-на-Дону сократили школьные уроки из-за проблем с отоплением

Отключение отопления повлияло на работу школ на Северном в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

После порыва теплосетей и отключения отопления на Северном в Ростове-на-Дону сократят уроки для школьников. Об этом 24 декабря сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

— Дал поручение сократить занятия во второй смене в школах Ворошиловского района, оставшихся без тепла. Сегодня уроки будут по 30 минут, — написал в Telegram Алексей Логвиненко.

По словам управленца, в детсадах сейчас поддерживается оптимальный температурный режим. Ребят должны накормить горячим обедом.

— Родителям по возможности лучше забрать малышей домой пораньше, — добавил Алексей Логвиненко.

Напомним, порыв на районной котельной произошел утром 24 декабря. После этого проблемы с отоплением коснулись 447 многоквартирных домов и 27 социальных объектов, без тепла остались почти 80 тысяч человек.

Ранее в департаменте ЖКХ и энергетики сообщили, что восстановить отопление «должны до 16 часов вечера». Известно, что прокуратура начала проверку по факту случившегося.

ЖКХ