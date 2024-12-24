Выделенка посреди Черняховского: в мэрии Калининграда прокомментировали идею

Власти Калининграда не отказываются от идеи обустройства выделенной полосы для общественного транспорта посреди Черняховского. Это позволит безопасно перевозить людей и увеличит пропускную способность улицы, рассказал «Клопс» глава дорожно-транспортного управления мэрии Антон Романов.
Предлагается пустить автобусы с трамваями по одной полосе и обустроить островок безопасности вместе с остановкой в центре проезжей части. Так организовано движение в Белгороде, увеличивается количество таких улиц и в Москве. Примером служит Кожевническая у Павелецкого вокзала.
«Идея жива и позволит разделить потоки. Сейчас на Черняховского работают несколько видов транспорта: автобусы, маршрутки, трамвай. Фактически человек находится в ситуации, когда он должен заранее выбирать, на чём поедет. Безопасно — на автобусе: транспорт подходит к тротуару. Трамвай — это необходимость пройти по проезжей части. Тут есть зависимость от знаний водителем ПДД».
Новая схема, по мнению чиновника, даст приоритет общественному транспорту. Двигаться по одной из центральных магистралей города получится быстрее. «Для личных авто это освобождение территории, увеличение пропускной способности», — считает Романов.
Эксперт Михаил Якимов рассказал, что не так на Черняховского, и высказался по поводу выделенки посреди улицы.