Выделенка посреди Черняховского: в мэрии Калининграда прокомментировали идею

«Идея жива и позволит разделить потоки. Сейчас на Черняховского работают несколько видов транспорта: автобусы, маршрутки, трамвай. Фактически человек находится в ситуации, когда он должен заранее выбирать, на чём поедет. Безопасно — на автобусе: транспорт подходит к тротуару. Трамвай — это необходимость пройти по проезжей части. Тут есть зависимость от знаний водителем ПДД».