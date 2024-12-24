В Перми прошла акция «Елка добра»

По традиции в декабре депутаты Пермской городской Думы проводят благотворительную акцию «Елка добра». Уже четвертый год подряд в Белой гостиной Думы устанавливается елка, украшенная шарами-открытками, на которых значатся подарки, загаданные ребятами из детдомов. Так как в этом году акция организована совместно с благотворительным фондом «Симбиоз Добра», депутаты исполнили новогодние желания ребят из центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин взял шарик Арсения, который загадал беспроводные наушники, первый заместитель председателя Наталья Мельник подарила интересную настольную игру, заместитель председателя Думы Максим Спиридонов исполнил желание пятилетней Дарьи, мечтающей о большой кукле и коляске. Депутат Николай Булатов подарил коньки, Арсен Болквадзе — магический песок, Владимир Манин и Александр Колчанов выбрали для ребят самых лучших роботов.
— Чудеса обязательно должны случаться! Каждый ребенок ждет Нового года, загадывает желание. В этом году наш «думский Дед Мороз» тоже постарался. Буквально за несколько дней мы собрали все подарки. Совсем скоро они отправятся в детский дом, чтобы подарить новогоднее настроение детям, которые особенно в этом нуждаются, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.