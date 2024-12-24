В Перми прошла акция «Елка добра»

— Чудеса обязательно должны случаться! Каждый ребенок ждет Нового года, загадывает желание. В этом году наш «думский Дед Мороз» тоже постарался. Буквально за несколько дней мы собрали все подарки. Совсем скоро они отправятся в детский дом, чтобы подарить новогоднее настроение детям, которые особенно в этом нуждаются, — отметил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.