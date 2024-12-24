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Где в Минске в новогоднюю ночь будут работать праздничные площадки — карта

Основной станет площадка у Дворца спорта, которая начнет свою работу 1 января в 00:30 и завершит в 04:00. Где еще можно отпраздновать Новый год в Минске — смотрите на карте, которую подготовил Sputnik Беларусь.

Источник: Sputnik

Всего в белорусской столице в новогоднюю ночь пройдут праздничные мероприятия на 20 площадках, рассказала начальник отдела учреждений культуры управления культуры Мингорисполкома Светлана Силич. Она отметила, что часть праздничных мероприятий уже стартовала, но главное — впереди.

«В новогоднюю ночь будут работать 20 открытых районных площадок», — уточнила Силич.

В Заводском районе они будут находиться возле «Чижовка-Арены», у бассейна «Волат», у дворца детей и молодежи «Золак». Что касается Ленинского района, то праздничные площадки разместятся у Минского городского дворца культуры и кинотеатра «Салют».

Площадки также будут организованы:

  • Московский район — парк Павлова, микрорайон Брилевичи и в сквере Полянка.
  • Октябрьский район — на площадке у культурно-спортивного центра минского отделения Белорусской железной дороги, в микрорайоне Сокол и на площадке возле магазина «Евроопт» на улице Асаналиева;
  • Партизанский район — в парке экстремальных видов спорта;
  • Первомайский район — возле Национальной библиотеки, на улице Руссиянова, 1, возле клуба «Ракетчик» и гарнизонного Дома культуры на улице Героев 120-й дивизии, 15;
  • Советский район — у Комаровского рынка;
  • Фрунзенский район — возле Ледового дворца спорта, в парке имени Уго Чавеса;
  • Центральный район — у Минского городского Дворца детей и молодежи, в Верхнем городе и возле Дворца спорта.

По словам Силич, возле Дворца спорта мероприятия стартуют в 00:30 и продолжатся до 04:00 31 декабря. И уже вечером 1 января эти гуляния также будут продолжены.

«Мы в этом году решили немножко разнообразить вечернюю программу 1 января. С участием радиостанции “Супер FM” будет совместные мероприятия с участием дирижеров, артистов белорусской эстрады, современных исполнителей», — добавила начальник отдела.

туризм и отдых