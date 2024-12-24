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Трое жителей Башкирии скончались от коронавируса

В Башкирии растет показатель смертности от ковида.

Источник: Комсомольская правда

Более 1,1 тысяч жителей Башкирии за неделю заразились коронавирусом. Это следует из обновленной статистики федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Так, с 16 по 22 декабря в регионе зарегистрировали 1 106 фактов заболевания ковидом, 123 из них закончились госпитализацией пациентов. Показатель выздоровления за минувшую неделю вырос на 1 048 человек.

Отмечается, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались трое зараженных.

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