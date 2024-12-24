The Guardian: Британия использует ИИ для выявления рисков развития диабета

По ее информации, модель сможет выявлять пациентов с риском развития диабета второго типа за 13 лет до того, как у них появится это заболевание. ИИ анализирует показания электрокардиограммы (ЭКГ) и обнаруживает малые изменения, незаметные для человеческого глаза. Технология позволит обеспечить ранее вмешательство и помочь избежать развития диабета второго типа. Испытания модели начнутся в 2025 году.