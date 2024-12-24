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The Guardian: Британия использует ИИ для выявления рисков развития диабета

Модель искусственного интеллекта анализирует показания ЭКГ и обнаруживает малые изменения, незаметные для человеческого глаза.

ЛОНДОН, 24 декабря. /ТАСС/. Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) начнет испытания первой в мире модели искусственного интеллекта (ИИ) для выявления рисков развития диабета второго типа. Об этом сообщила газета The Guardian.

По ее информации, модель сможет выявлять пациентов с риском развития диабета второго типа за 13 лет до того, как у них появится это заболевание. ИИ анализирует показания электрокардиограммы (ЭКГ) и обнаруживает малые изменения, незаметные для человеческого глаза. Технология позволит обеспечить ранее вмешательство и помочь избежать развития диабета второго типа. Испытания модели начнутся в 2025 году.

Более 500 млн человек во всем мире страдают диабетом второго типа. По оценкам аналитиков, к 2050 году их число может достигнуть 1 млрд, пишет издание.

Первая форма диабета возникает в результате аутоиммунных заболеваний, а вторая — из-за хронически высокого уровня сахара в крови. Ученые уже несколько десятилетий исследуют возможные факторы риска, способствующие развитию этих болезней, а также механизмы и последствия их развития.