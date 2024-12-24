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В пресс-центре МИЦ «Известия» группа «Бахыт-Компот» рассказывает о предстоящем юбилее. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» во вторник, 24 декабря, проходит творческая встреча с музыкантами рок-группы «Бахыт-Компот», посвященная 35-летнему юбилею коллектива.

О планах на юбилей и новых проектах рассказывают:

— Вадим Степанцов, лидер и основатель группы «Бахыт-Компот»;

— Олег Сафонов, участник группы «Бахыт-Компот» (бас-гитара);

— Андрей Ежелев, участник группы «Бахыт-Компот» (балалайка, жалейка).

«Бахыт-Компот» — российский музыкальный рок-коллектив. Первое публичное выступление состоялось в начале января 1990 года на фестивале «Рок-акустика» в Череповце.