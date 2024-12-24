Отопление 447 многоквартирных домов ограничили в Ростове-на-Дону

После порыва на котельной на Северном в Ростове-на-Дону без отопления остались около 80 тысяч человек. Об этом проинформировал глава администрации города Алексей Логвиненко.
— В зоне отключения отопления в связи с порывом на котельной на проспекте Королева оказались около 80 тысяч жителей, 447 многоквартирных домов, 27 соцобъектов, — уточнил в своем телеграм-канале Алексей Логвиненко.
Подача тепла была ограничена в домах, расположенных в границах: Королева — Космонавтов — Добровольского — Волкова, а также в районе проспекта Ленина.
— Поручил выехать на место аварии моему заместителю по ЖКХ Станиславу Марченко. Держу ситуацию на контроле, — прокомментировал Алексей Логвиненко.
Добавим, отключение отопления произошло утром 24 декабря, восстановить подачу тепла в квартиры и офисы обещают до 16 часов. Известно, что в связи с ситуацией школьные уроки на Северном были сокращены.