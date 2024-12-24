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На Ростов-на-Дону обрушится девятичасовая магнитная буря

Жителей Ростова и области предупредили о девятичасовой магнитной буре.
Источник: Комсомольская правда

25 декабря 2024 года на Ростов-на-Дону и область обрушится магнитная буря. Она сохранится в течение нескольких часов, а потом резко пройдет. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Геомагнитные возмущения должны начаться днем, около 15 часов. Потом активность воздействия будет постепенно увеличиваться и к 21 часу достигнет уровня G1 с Кр-индексом 5. С таким показателем буря продлится до полуночи.

Метеозависимым людям, которые страдают от перепадов магнитосферы, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать. Добавим, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности.