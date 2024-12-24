На Ростов-на-Дону обрушится девятичасовая магнитная буря

25 декабря 2024 года на Ростов-на-Дону и область обрушится магнитная буря. Она сохранится в течение нескольких часов, а потом резко пройдет. Об этом можно судить по прогнозу на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.