Бывшего председателя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина задержали за взятку

Артур Давлетшин родился в Ишимбае. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Ивановский государственный энергетический университет. С 2012 по 2016 год работал машинистом, а потом два года занимался предпринимательством. С 2018 года перешел на государственную службу: был специалистом в ЖКХ Башкирии, инспектором труда, экспертом в Госкомтарифе республики.