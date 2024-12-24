Бывшего председателя Госжилнадзора Башкирии Артура Давлетшина задержали за взятку

Бывшего председателя Государственного комитета Башкирии по жилищному и строительному надзору Артура Давлетшина задержали за взяточничество. Об этом «КП-Уфа» рассказала пресс-секретарь главы республики Диана Сафаргалеева.
Напомним, сегодня стало известно, что руководитель региона своим указом освободил Давлетшина от должности.
— Радий Хабиров неоднократно говорил, что коррупционерам нет места в органах власти и что он будет решительно с ними бороться. Поэтому сегодня подписал указ об увольнении Артура Давлетшина с поста руководителя Госжилстройнадзора, — заявила Сафаргалеева.
Все обстоятельства преступления Артура Давлетшина в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных и следственных органов.
Артур Давлетшин родился в Ишимбае. Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Ивановский государственный энергетический университет. С 2012 по 2016 год работал машинистом, а потом два года занимался предпринимательством. С 2018 года перешел на государственную службу: был специалистом в ЖКХ Башкирии, инспектором труда, экспертом в Госкомтарифе республики.
В Госжилнадзоре Давлетшин начал работать с 2020-го. Сначала возглавлял отделы жилищного надзора по Южному и Северному округам Уфы, затем стал первым заместителем председателя ведомства, а 1 сентября 2022 года возглавил его.
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