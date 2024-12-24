В Ростовской области введут усиленный режим работы спасателей и полиции

Во время новогодних праздников на дежурство заступят около 2,5 тысячи сотрудников МЧС, а также более 700 единиц спецтехники. Кроме того, безопасность в регионе будут обеспечивать свыше 4,7 тысячи человек из ОВД, Росгвардии, казачьих и народных дружин, а также представители частных охранных организаций.