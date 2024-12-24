Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области введут усиленный режим работы спасателей и полиции

На Дону введут усиленный режим работы спасателей и полиции.

Как сообщил врио начальника ГУ МЧС Ростовской области Александр Савуков, режим вступит в силу с 9:00 28 декабря и продлится до 9:00 9 января.

Во время новогодних праздников на дежурство заступят около 2,5 тысячи сотрудников МЧС, а также более 700 единиц спецтехники. Кроме того, безопасность в регионе будут обеспечивать свыше 4,7 тысячи человек из ОВД, Росгвардии, казачьих и народных дружин, а также представители частных охранных организаций.

Ежедневно на дежурство будут заступать более 280 сотрудников ГИБДД. Жителям напоминают о необходимости соблюдать правила дорожного движения и не садиться за руль в нетрезвом виде.

МЧС