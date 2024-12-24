В Самарской области 1105 человек заболели коронавирусом за неделю

По данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю с 16 по 22 декабря в регионе обнаружили 1105 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 1325 жителей региона. За семь дней госпитализировали в медицинские учреждения 35 человек, ни один пациент не скончался от коронавируса.