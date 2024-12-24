В Самарской области 1105 человек заболели коронавирусом за неделю

Стало известно, какая сейчас в Самарской области ситуация по заболеваемости COVID-19. По данным на 23 декабря года, число случаев коронавируса снизилось. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре Самарской области.
— По итогам 51 недели в регионе показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 35,2. Это на 8% ниже, чем на прошлой неделе, — рассказали в пресс-службе.
За прошедшие сутки заболело 100 человек. Среднеобластной показатель превышен на 12 административных территориях. Больше всего больных в Большеглушицком, Елховском и Безенчукском районах.
По данным портала стопкоронавирус.рф, за неделю с 16 по 22 декабря в регионе обнаружили 1105 случаев коронавирусной инфекции, выздоровело 1325 жителей региона. За семь дней госпитализировали в медицинские учреждения 35 человек, ни один пациент не скончался от коронавируса.