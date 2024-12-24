Москвичей вновь призвали к бдительности на фоне активизации мошенников

«Если позвонили мошенники, немедленно прекратите разговор. Не выполняйте никакие инструкции. Занесите номер в “черный список” вашего телефона. Расскажите о звонке родственникам и друзьям. Если мошенникам удалось вас обмануть, прекратите все контакты с ними. Не поддавайтесь на новые уговоры или обещания вернуть деньги. Соберите и сохраните всю информацию, связанную с мошенничеством: скриншоты переписки, ссылки на сайты или профили в социальных сетях, квитанции, чеки, выписки из банка или электронного кошелька, контактные данные мошенника. Измените пароли, особенно на сайтах государственных услуг. Если вы передали данные карты или обнаружили странные списания, заблокируйте карту через приложение самостоятельно или обратитесь в банк. Позвоните в банк, расскажите о мошенничестве и попросите отменить платежи или переводы. Обратитесь в ближайшее отделение полиции или подайте заявление онлайн через портал государственных услуг. Расскажите о мошенничестве родственникам и друзьям», — подчеркивается в сообщении.