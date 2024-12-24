Москвичей вновь призвали к бдительности на фоне активизации мошенников

«Мошеннические схемы постоянно меняются и адаптируются к новым технологиям, юридическим, социальным изменениям и общей бытовой повестке. Мошенники понимают, что людей легче обмануть во время государственных праздников, массовых выплат, распродаж, чрезвычайных ситуаций и политических изменений. Злоумышленники могут знать ваш возраст, профессию, уровень дохода и выбирать схему, которая вызовет меньше подозрений и заставит действовать немедленно», — говорится в документе.
Столичные власти дали ряд простых рекомендаций для снижения риска быть обманутыми. Гражданам следует использовать сложные пароли и регулярно их обновлять. Также важно подключить двухфакторную аутентификацию. Надо контролировать операции по счетам и регулярно проверять свою кредитную историю. Нельзя разглашать личную информацию в социальных сетях.
«Соблюдайте бдительность при общении по телефону и в интернете. Подключите сервисы по противодействию мошенничеству от мобильного оператора. Рассказывайте пожилым родственникам и детям о правилах безопасности в интернете», — говорится в памятке.
Распознать мошенника можно по ряду признаков. Злоумышленники будут рассказывать о проблеме, о которой человек не знал. Будут торопить, запугивать, пытаться вызвать доверие. Также аферисты могут демонстрировать поддельные удостоверения и другие документы. Они просят сообщать пароли, коды из SMS, данные паспорта, банковских карт и другие сведения. Также мошенники могут предлагать нереалистично выгодные сделки, акции, «программы от государства». Они уходят от прямых вопросов и путаются в важных сведениях. Просят передать ценности другому человеку, курьеру, или оставить их в оговоренном месте.
«Если позвонили мошенники, немедленно прекратите разговор. Не выполняйте никакие инструкции. Занесите номер в “черный список” вашего телефона. Расскажите о звонке родственникам и друзьям. Если мошенникам удалось вас обмануть, прекратите все контакты с ними. Не поддавайтесь на новые уговоры или обещания вернуть деньги. Соберите и сохраните всю информацию, связанную с мошенничеством: скриншоты переписки, ссылки на сайты или профили в социальных сетях, квитанции, чеки, выписки из банка или электронного кошелька, контактные данные мошенника. Измените пароли, особенно на сайтах государственных услуг. Если вы передали данные карты или обнаружили странные списания, заблокируйте карту через приложение самостоятельно или обратитесь в банк. Позвоните в банк, расскажите о мошенничестве и попросите отменить платежи или переводы. Обратитесь в ближайшее отделение полиции или подайте заявление онлайн через портал государственных услуг. Расскажите о мошенничестве родственникам и друзьям», — подчеркивается в сообщении.