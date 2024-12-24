Подростки портят камеры видеонаблюдения в подземных переходах Иркутска

В Иркутске с начала ноября вандалы испортили семь камер видеонаблюдения, которые установлены в подземных пешеходных переходах. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации города.
Системы интеллектуального наблюдения записывают происходящее во всех переходах, осенью этого года там установили 78 устройств. Ранее они располагались лишь в парках, скверах, на остановках. На сегодняшний день в Иркутске работает 1100 камер видеофиксации на 66 общественных территориях.
— Камеры хорошего разрешения — не менее пяти мегапикселей. Они должны быть установлены на высоте до трех метров. Этого достаточно, чтобы на записи можно было распознать лицо человека, номер машины и другие особенности, которые помогают полицейским раскрывать преступления, — уточнил заместитель начальника службы автоматизированных систем управления и связи по видеонаблюдению Алексей Савенко.
Только вот это не останавливает подростков — они закрашивают камер аэрозольной краской, заклеивают их. Информацию о вандалах передают в полицию, родители подростков должны выплатить штраф.
Кстати, с начала года с помощью камер выявили около 20 правонарушений. Полиция провела проверку и составила 16 протоколов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ребенок опрокинул на себя стакан с молоком и попал в реанимацию в Бурятии.