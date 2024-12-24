Подростки портят камеры видеонаблюдения в подземных переходах Иркутска

— Камеры хорошего разрешения — не менее пяти мегапикселей. Они должны быть установлены на высоте до трех метров. Этого достаточно, чтобы на записи можно было распознать лицо человека, номер машины и другие особенности, которые помогают полицейским раскрывать преступления, — уточнил заместитель начальника службы автоматизированных систем управления и связи по видеонаблюдению Алексей Савенко.