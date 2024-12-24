Власти: крушение Ursa Major не отразится на морских перевозках в Калининград

О том, что в Средиземном море в результате взрыва в машинном отделении затонул флагман флота «Оборонлогистики» Ursa Major, стало известно утром 24 декабря. Ранее сообщалось, что сухогруз совершал рейс на Дальний Восток с большим проектным грузом. Большую часть команды судна, 14 человек, удалось спасти, однако двое членов экипажа до сих пор числятся пропавшими без вести.