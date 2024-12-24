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На митинги без трактора: Власти Молдовы приняли поправки в законе о движении агротехники, чтобы помешать протестам

Фермеры больше не смогут организовывать протестные акции на тракторах и другой сельхозтехники.

Источник: Комсомольская правда

Глава ассоциации «Силы фермеры» сообщил, что власти приняли поправки в законе о движении агротехники, чтобы помешать протестам.

Александру Бэдэрэу, глава ассоциации, рассказал, что фермеры больше не смогут организовывать протестные акции на тракторах и другой сельхозтехники. По его словам, власти вводят изменения, согласно которым передвижение на таком транспорте будет разрешено только гражданам с водительскими правами и категорией «Н».

Бэдэрэу считает, что в министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности разработали эти изменения для того, чтобы фермеры не могли устраивать демонстрации с тракторами:

«Эта мера была специально изобретена, чтобы предотвратить и оштрафовать фермеров еще больше, если они выйдут с техникой на дорогу. Давайте примем еще решение, которое запрещает доступ в города крупной или тяжелой техники, в том числе тракторов».

Ранее ассоциация заявляла, что готова перекрыть все КПП на границе с Украиной.

При этом фермер не исключает, что аграрии все равно выйдут на протесты в Кишиневе — с использованием агротехники.

сельское хозяйство
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