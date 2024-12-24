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В Иркутске судебные приставы заставили убрать металлическую цепь во дворе дома

Препятствие загораживало проезд для пожарных машин.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске судебные приставы обязали юридическое лицо снести препятствие, загораживающее проезд для пожарных машин во дворе дома. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Иркутской области.

Изначально просили убрать металлическую цепь, либо организовать круглосуточное наблюдение — работник должен был пропускать технику в случае необходимости. Однако общество проигнорировало решение и не предприняло никаких мер к устранению нарушения.

— В ходе производства судебные приставы взыскали исполнительский сбор на сумму 50 тысяч рублей, должника привлекли к административной ответственности, — поделились в пресс-службе ГУФССП.

После этого цепь убрали, тем самым обеспечили проезд техники.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что подростки портят камеры видеонаблюдения в подземных переходах Иркутска.