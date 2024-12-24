Власти намерены обеспечить калининградцев лососем к 2030 году

— Здесь мы в числе лидеров в России. И очень важно поставить приоритет обеспечения рыбой, прежде всего, жителей Калининградской области. Мы поддержим реализацию новых проектов, среди которых у нас есть проекты по выращиванию лосося. К строительству этого проекта приступим уже в следующем году, а к 2030 году мы должны полностью выйти на самообеспечение и полную мощность порядка 5 тысяч тонн лосося, — сказал глава региона.