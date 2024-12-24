Власти намерены обеспечить калининградцев лососем к 2030 году

Выступая с посланием Заксобранию 24 декабря, губернатор Алексей Беспрозванных сказал, что в Калининградской области сегодня производят более 300 тысяч тонн рыбной продукции и важно выходить на самообеспечение лососем.
— Здесь мы в числе лидеров в России. И очень важно поставить приоритет обеспечения рыбой, прежде всего, жителей Калининградской области. Мы поддержим реализацию новых проектов, среди которых у нас есть проекты по выращиванию лосося. К строительству этого проекта приступим уже в следующем году, а к 2030 году мы должны полностью выйти на самообеспечение и полную мощность порядка 5 тысяч тонн лосося, — сказал глава региона.
По его словам, такие объемы позволят обеспечить «качественной, а главное доступной лососевой рыбной продукцией» местных жителей и только после этого выходить на экспорт.
— Все проекты, поддерживаемые правительством Калининградской области, направлены, прежде всего, на самообеспеченность и далее, обеспечив себя, мы можем выходить на экспорт, — сказал губернатор.
Алексей Беспрозванных отметил, что власти готовы поддерживать запуск новых предприятий по рыбопереработке и модернизацию существующих. Упомянул он и об обновлении флота, и о развитии аквакультуры.