Разработана новая технология квантовых систем на кристалле

Как объяснили ученые, сделан важный шаг на пути к созданию сверхмощного квантового компьютера, который будет иметь относительно компактные размеры. Прежде всего, создан сверхкомпактный широкополосный параметрический криоусилитель — прибор для быстрого и высокоточного считывания информации с многокубитных квантовых сопроцессоров. Криоусилитель оказался в 300 раз меньше своих предшественников, используемых по сей день, и имеет размеры в несколько сотен микрометров (менее одного миллиметра).