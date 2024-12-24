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Мэр Уфы поручил продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

В столице Башкирии в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать по продленному графику.

В столице Башкирии в новогоднюю ночь общественный транспорт будет работать по продленному графику. Соответствующее поручение на совещании в мэрии дал Ратмир Мавлиев.

Чиновники проработают график маршрутов, которые будут доставлять пассажиров с главных праздничных площадок в разные части города. В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы будут курсировать каждый 20−25 минут. Работать будут как автобусы «Башавтотранса», так и частные перевозчики.

С 29 декабря по 8 января транспорт будет работать по графику выходного дня: с 06 до 22 часов с увеличенным интервалом движения в полтора-два раза.