Мэр Уфы поручил продлить работу общественного транспорта в новогоднюю ночь

Чиновники проработают график маршрутов, которые будут доставлять пассажиров с главных праздничных площадок в разные части города. В ночь с 31 декабря на 1 января автобусы будут курсировать каждый 20−25 минут. Работать будут как автобусы «Башавтотранса», так и частные перевозчики.