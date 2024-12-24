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Со следующего года в аэропорту Храброво начнется реконструкция

Проводимые работы позволят увеличить пассажиропоток до 7 млн человек в год.

Источник: Пресс-служба аэропорта Храброво

Принято принципиальное решение о реконструкции аэропорта Храброво, чтобы расширить пассажиропоток с 5 до 7 млн человек в год.

Об этом в ходе послания губернатора заксобранию объявил губернатор Алексей Беспрозванных. Как было отмечено в ходе выступления, работы начнутся уже в следующем году.

Так же губернатор напомнил о работе по внедрению субсидий на авиабилеты для граждан.

«В текущем году авиасубсидии стали доступными для постоянно проживающих на территории Калининградской области. Будем решать вопрос о субсидировании пассажирских авиаперевозок за счет средств федерального бюджета на регулярной основе».

подчеркнул Алексей Беспрозванных