Стартовал прием заявок на премию Союзного государства молодым ученым

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Стартовал прием заявок Премии Союзного государства Белоруссии и России молодым ученым в размере 3 млн рублей. Об этом сообщается на портале Минобрнауки РФ, где и можно ознакомиться с подробными условиями. Заявки принимаются до 10 января 2025 года включительно.
«Участвовать в конкурсе могут белорусские и российские ученые до 35 лет. Премия вручается за результаты научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, которые обеспечивают инновационное развитие экономики и реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года», — говорится в сообщении.
Выступать в качестве соискателей могут сотрудники научных организаций, научные и научно-педагогические работники вузов, аспиранты и докторанты, специалисты отраслей экономики, социальной сферы, сферы обороны и безопасности. Требование к соискателям — результаты научных исследований и разработок должны быть опубликованы или обнародованы иным доступным способом, либо содержать информацию ограниченного доступа.
Выдвигать кандидатуры на соискание премии могут органы государственной власти Республики Беларусь и Российской Федерации, Национальная академия наук Беларуси, Российская академия наук, а также советы молодых ученых, университеты, научные организации двух стран. В России документы и материалы принимает Минобрнауки по адресу: г. Москва, ул. Образцова, д. 12, корпус 2.