Стартовал прием заявок на премию Союзного государства молодым ученым

«Участвовать в конкурсе могут белорусские и российские ученые до 35 лет. Премия вручается за результаты научных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, которые обеспечивают инновационное развитие экономики и реализацию приоритетных направлений Стратегии научно-технологического развития Союзного государства до 2035 года», — говорится в сообщении.