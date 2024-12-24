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Спасателей Ростовской области переведут на усиленный режим работы

За безопасностью на праздниках в Ростовской области будут следить 2,5 тысячи человек.

Источник: Комсомольская правда

Безопасность на праздниках в Ростовской области обеспечат более 2,5 тысячи человек, также в готовности будет находиться около 700 единиц техники. Усиленный режим работы продлится с 28 декабря 2024 до 9 января 2025 года. Об этом в пресс-центре «Интерфакса» сообщил врио начальника ГУ МЧС России по региону Александр Савуков.

— В праздники мы переходим на усиленный режим работы. Также у нас запланировано дежурство руководящего состава ежесуточно, — прокомментировал Александр Савуков.

Представитель МЧС напомнил, что в Ростовской области до 1 декабря 2025 года запрещено использовать пиротехнику, которую обычно применяют на улице, в частности фейерверки и петарды. Разрешены бенгальские огни, хлопушки, а также изделия с холодным огнем.

Напомним, на праздниках в регионе не планируют проводить уличные гуляния.