Спасателей Ростовской области переведут на усиленный режим работы

Безопасность на праздниках в Ростовской области обеспечат более 2,5 тысячи человек, также в готовности будет находиться около 700 единиц техники. Усиленный режим работы продлится с 28 декабря 2024 до 9 января 2025 года. Об этом в пресс-центре «Интерфакса» сообщил врио начальника ГУ МЧС России по региону Александр Савуков.