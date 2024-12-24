Ермак: в 2025-м фестиваль «Кантата» пройдет в нескольких регионах страны

На эти цели фестиваль получил грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив в размере 29 949 476,67 ₽ В некоторые дни «Кантаты» будет проходить по два концерта. На вопрос корреспондента «Нового Калининграда», в каких именно регионах пройдет фестиваль, Андрей Ермак ответил так: «Не могу сказать. Пока это секрет. Но это от Калининграда до Владивостока. И 12 июня одно специально написанное для фестиваля произведение (если это получится сделать) будет исполняться одновременно во Владивостоке, Москве и Калининграде».